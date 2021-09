Nube tem mais de 7 mil oportunidades de estágio

Considerada uma das maiores empresas privadas de inserção de jovens no mercado de trabalho, o Nube tem atualmente mais de 7 mil oportunidades de estágio para diferentes áreas.

Com ampla presença em todas as regiões do Brasil, a empresa oferece oportunidades de estágio e jovem aprendiz para alunos dos ensinos médio, técnico e superior.

Para o último, há chances para estudantes dos cursos de administração de empresas, arquitetura e urbanismo, artes cênicas, audiovisual, ciências contábeis, ciências econômicas, comércio exterior, comunicação e marketing, comunicação social, computação, direito, design, engenharia da computação, engenharia química, fisioterapia, fonoaudiologia, gastronomia, gestão da qualidade, gestão comercial, gestão de empresas, gestão de marketing, jornalismo, letras, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, publicidade e propaganda, relações públicas, rádio e TV, turismo e zootecnia. Dentre as vagas, há oportunidades a partir do 1º semestre.

Já os estudantes do ensino médio e técnico podem concorrer às posições nas áreas de administração, eletricidade, eletrônica, mecânica, química, geologia e mineração, instrumentação industrial, informática, manutenção de aeronaves, secretariado, segurança do trabalho, logística, redes de computadores, processamento de dados, comércio, eletrotécnica, estradas, meio ambiente, multimídia, contabilidade, entre outras.

Com bolsas auxílio que variam de R$ 841 a R$ 2.800, o Nube reúne vagas em empresas de todos os setores e portes de atuação – pequenas, médias e grandes. Além disso, há chances para atuação no próprio Nube.

Como conferir as vagas

Os estudantes interessados em concorrer às vagas oferecidas pelo Nube deverão acessar o site www.nube.com.br para cadastrar o currículo. A lista completa de oportunidades está disponível na aba “Vagas de Estágio”.

É importante notar, no entanto, que as posições são rotativas e as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda da empresa contratante.