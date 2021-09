“O céu hoje é o lugar mais difícil de olhar”, desabafa Whindersson sobre a morte do filho

Nesta quarta-feira (8), o humorista Whindersson Nunes desabafou mais uma vez sobre a morte do filho João Miguel. Em uma foto compartilhada no Instagram, o artista aparece em um avião com os olhos cheios de lágrimas.

“O céu hoje é o lugar mais difícil de olhar, saudade demais do meu pequeno, mas vai passar e ficar só o amor”, escreveu o humorista.

João Miguel morreu logo após o parto prematuro de apenas 22 semanas. Ele foi fruto do relacionamento de Whindersson com Maria Lina, que terminaram o noivado durante o mês de agosto.