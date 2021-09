O Clone: confira playlist especial com as principais canções da novela

A partir do dia 4 de outubro, a novela ‘O Clone’ está de volta no ‘Vale a Pena Ver de Novo’. E uma das coisas que mais marcaram a trama é a cultura árabe e os momentos envolvendo as danças do ventre. Na prática, não tem nenhum fã que não se lembre das roupas com detalhes em ouro (Insha’Allah), das coreografias e claro das músicas que destacam a cultura do Marrocos.

