O medo de errar te paralisa? Veja como a ansiedade pode estar afetando sua rotina

Qual o tamanho do seu ‘medo de errar’? E o quanto você se permite às novas experiências?

Um dos primeiros entraves para quem começa a trabalhar comigo ocorre ao descobrir que ‘deverá ser capaz de conquistas profissionais que antes acreditava ser improvável’. Com medo de errar, importunar, exagerar, incomodar, falhar e/ou se expor, jovens profissionais “travam” em situações e demandas inesperadas e aparentemente impossíveis.

É provável que esse meu impulso pelo fazer tenha raízes na escassez. Se você não tem nada a perder, a única opção é construir. No entanto, para construir sem nada é preciso resiliência, disciplina, pitadas de sorte, força de vontade, “cara de pau” e disposição ao erro.

A fim de identificar a raiz dos problemas associados à ansiedade infantil, pesquisadores da Universidade de Maryland realizaram um estudo com 100 crianças e concluíram que o medo intenso da rejeição, está no excesso de atenção que o ansioso dá aos próprios erros.

Dividido em duas etapas, o teste concluiu que quando elas estão conscientes de que estão sendo observadas, as crianças apresentam atividade cerebral diferente do momento em que acreditam estar isoladas. No teste, a equipe encontrou conexões entre ansiedade social e o medo de cometer erros, em um nítido reflexo aos comportamentos que perpetuam ainda na fase adulta.