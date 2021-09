O melhor da DJI: Drone Mavic 3 tem várias imagens confirmando seu design

O drone DJI Mavic 3 Pro deve ser anunciado dia 15 de novembro de acordo com os diversos vazamentos do Jasper Ellens, leaker que tomou o lugar do OsitaLV como principal leaker de drones nos últimos dias, vazando diversos modelos de drones, incluindo do novo topo de linha da DJI, que agora já tem imagens da caixa, dele voando e também em alguns ângulos diferentes confirmando o design.

Drone DJI Mavic 3 deve ser anunciado em novembro – Veja especificações

A versão mais simples do Mavic 3 Pro deve custar US$1.599 dólares

Abaixo uma série de imagens do drones, todas vazadas, ou seja, nada oficial. Já falamos bastante do novo drone DJI Mavic 3 Pro por aqui, que será lançado em 3 pacotes diferentes, o combo básico chamado de standard, o tradicional combo Fly More que se destaca pela case, baterias extras e hub de carregamento, e um novo combo chamado Cine Premium, que tem como destaque vir acompanhado do Smart Controller V2.0, novo controle de display integrado eliminando a necessidade de um smartphone como tela para receber as imagens da câmera. Esse controle também alcançará 15Km de distância por ser baseado no OcuSync 3. Os kits “normais” trarão um controle semelhante ao do Air 2S, sem display.

Principais novidades do Mavic 3 Pro de acordo com rumores:

– Linha com um modelo vendido em três pacotes diferentes: Standard, Fly More e Cine Premium

– Ao menos um dos modelos trará sistema com duas lentes, sendo possível alternar entre as lentes pelo aplicativo

– Câmera principal de 20MP com sensor 4/3 CMOS, abertura variável f/2.8 até f/11, FOV de 84º, 35mm e tecnologia Hasselblad

– Câmera secundária de 12MP com sensor de 1/2 CMOS, abertura f4.4, zoom óptico de 7x e 28x hibrido (óptico + digital), FOV de 15º, 35mm

– A duração da bateria pode alcançar até 46 minutos de voo

– Carregamento das baterias por USB-C

– Suporte a tecnologia de comunicação OC3 (OcuSync 3) entre drone e controle, com distância de controle de até 15Km via Smart Controller V2.0

– Controle semelhante ou igual ao do DJI Air 2S.

– Tamanho um pouco maior que os modelos Mavic 2

