O Nubank anunciou o PIX Agendado; confira como vai funcionar

A grande novidade relacionada ao PIX anunciada pelo Nubank , é que a partir de agora clientes do banco com conta pessoal (PF) ou PJ ( Pessoa Jurídica) podem agendar uma transação instantânea utilizando qualquer método do PIX, sendo por chave ou QR code. A seguir, descubra como funciona.

O PIX foi lançado no Brasil oficialmente em novembro de 2020, e desde então o Nubank está sempre se dedicando para oferecer a melhor experiência possível com o PIX . Portanto, a novidade anunciada pelo banco indica um passo a mais dado nessa direção.

Vale ressaltar que o Nubank lançou o PIX Agendado para qualquer tipo de transação e pagamento em uma conta PF ou em uma PJ. Dessa maneira, o cliente pode agendar um PIX para qualquer pessoa, inclusive familiares e amigos. O grande benefício é que dá para fazer isso usando qualquer tipo de método de pagamento envolvendo o PIX.

Portanto, a transação será realizada na data programada, evitando maiores dores de cabeça ao cliente. Para isso, basta ter saldo disponível na conta, e caso não tenha o banco avisará por meio de notificação no próprio aplicativo e por e-mail.

Como realizar um Pix Agendado no Nubank?

O primeiro passo para agendar o PIX no Nubank, basta escolher uma data em até 2 meses, período máximo disponibilizado pelo banco. Dessa forma, no dia marcado, a transação será efetivada nas primeiras horas da manhã, já que não é possível escolher o horário.

O Pix Agendado vai aparecer no extrato da conta do pagador assim que ele for programado, mas quem recebe a transação só é notificado quando o Pix é realmente realizado, assim evitando fraudes.

Caso o PIX seja agendado para o mesmo dia, a transação vai ser efetuada instantaneamente, assim como aconteceria se não tivesse agendado. Além disso, é possível cancelar um Pix Agendado em qualquer momento antes da data programada. Veja abaixo como realizar a operação.

Fazer um PIX Agendado no Nubank é fácil, e funciona da seguinte forma:

Na tela inicial do app do Nubank, acesse a área Pix;

Escolha a opção “Transferir”;

Insira o valor da transferência;

Informe a chave PIX de quem vai receber, selecione um contato da lista ou insira os dados da conta da pessoa (começando pelo CPF ou CNPJ);

Clique em “Quando” e selecione uma data para agendar o Pix (2 meses no máximo) ;

Se quiser, escreva uma mensagem e clique em “Transferir”;

Coloque sua senha e pronto! Pix agendado com sucesso.

Benefícios dos clientes

Além do pioneirismo no ramo de bancos digitais, o Nubank tem conquistado o protagonismo no cenário também por conta da economia atrelada aos usuários que possuem a conta digital. Mais de R$ 20 bilhões de reais foram economizados pelos clientes, pura e simplesmente por realizarem transações pelo banco.

Esse número pode ser acompanhado em tempo real através da página de impacto social do próprio Nubank. Outro fator que possui um grande impacto na usabilidade do aplicativo, é a simplicidade em seu uso e o fato de que o aplicativo é altamente intuitivo, de forma que os usuários conseguem facilmente resolver qualquer problema, mesmo sem o atendimento presencial de uma agência.

Vale lembrar que o Nubank nasceu como uma startup em São Paulo, assim como tantas outras no cenário brasileiro, principalmente no cenário pandêmico. Apesar da fundação regional, hoje a empresa possui operações internacionais no México e na Colômbia. Além dos escritórios localizados na Argentina, Alemanha e Estados Unidos.