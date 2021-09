O planejamento financeiro e suas metas pessoais

O planejamento financeiro pessoal e os seus hábitos de consumo

Sabemos que uma pessoa endividada pode ficar aquém de suas metas pessoais por conta da ausência de planejamento financeiro. No entanto, é possível iniciar um planejamento financeiro, ainda que sua situação financeira esteja negativa, de maneira que direcione os seus objetivos.

Assim sendo, você poderá verificar possíveis ações para que você modifique seus hábitos que, posteriormente, irão modificar a sua relação com o dinheiro, ainda que o resultado seja perceptível apenas em longo prazo.

Fatores externos não controláveis impactam nos resultados das ações financeiras

Infelizmente, fatores externos não controláveis impactam nos resultados das ações financeiras, porém, o planejamento pode viabilizar uma reserva de emergência e amparar essas situações.

É muito comum que as pessoas acabem negligenciando a necessidade de planejamento financeiro, por já estarem em uma situação financeira negativa. No entanto, o planejamento deve ser feito em todas as situações. Sendo assim, sempre que você for comprar algo, questione a necessidade desse produto, e caso constate que é um produto necessário, questione se essa necessidade é urgente.

Apenas o fato de você questionar essa compra, fará com que você diminua seus gastos por impulso, o que certamente pode ser um diferencial para que você aumente suas reservas financeiras. Além disso, essa é uma maneira de treinar a sua própria mente para que você coloque o foco apenas no necessário e evite compras por impulso.

Controle a sua rotina

Além disso, você pode realizar esse controle através de um aplicativo de finanças ou por meio de uma ferramenta própria para planejamentos, como o Trello, por exemplo, inserindo os seus gastos de rotina.

Após elaborar um planejamento sobre a sua rotina, você poderá verificar possíveis trocas viáveis financeiramente. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade. Assim sendo, você pode realizar o mesmo tipo de troca no que diz respeito à sua conta bancária, uma vez que as fintechs oferecem serviços bancários de excelente qualidade com total isenção de tarifas.

Resumo do seu plano

Dessa maneira, você pode direcionar os valores atualizados para uma poupança. Assim sendo, ao direcionar valores para uma poupança, você irá criar um fluxo positivo e isso fará muita diferença para suas realizações em longo prazo. Portanto, vamos resumir o seu planejamento:

Faça controles de rotina;

Realize trocas viáveis financeiramente;

Questione seus hábitos de consumo;

Faça uma reserva de emergência.

Certamente, essas dicas devem ser adaptadas à sua realidade, no entanto,é importante que inicie um planejamento financeiro pessoal.