O quarto de Maria Ísis em ‘Império’ traz decoração romântica: veja para seguir o estilo

Em “Império”, o apartamento de Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa) é o principal cenário da trama quente e romântica que ela vive com o Comendador José Alfredo (Alexandre Nero). Juntos, eles passam a maior parte do tempo no quarto dela, capaz de inspirar qualquer casal.

Cores sóbrias, na paleta em tom pastel, mas com a pitada certa de bordô e rosa, vistas como as cores do amor, o quarto traz uma decoração feita sob medida para quem está apaixonado.

Hoje, escolhemos esse tema para trazer aqui na nossa coluna, não só por estar nas novelas, mas também por ser de fácil execução, com artigos e objetos que são comuns e presentes em muitas casas. Nos projetos a seguir, você pode observar as composições de cores e adornos que tornam essa decoração possível em qualquer ambiente. Vamos ver com a gente?

Foto: Juliano Colodetti / MCA Estúdio / Divulgação

Adquirido há seis anos, o apartamento da paisagista Anna Luiza Rothier, na Lagoa, tem 280m². Ele passou pelas mãos de sua amiga e designer de interiores Paola Ribeiro, que auxiliou na escolha das cores e na disposição de mobiliário, objetos e obras de arte, uma das grandes paixões da moradora. Anna aproveitou a troca de alguns móveis para dar uma repaginada nos ambientes e incluir mais plantas na decoração, assumindo de vez o clima de “jardim suspenso” dentro do seu apartamento e levando a natureza para dentro de casa.

A modernização foi feita com a finalidade de realizar um antigo sonho da cliente: equipar a casa com o melhor do design contemporâneo brasileiro. Para isso, Anna Luiza garimpou no Arquivo Contemporâneo peças autorais de Guilherme Wentz, do estúdio emDoïsdesign, e de Gisela Simas e Jader Almeida. No quarto da paisagista, com décor romântico de inspiração provençal, pequenos vasos de vidro sobre a penteadeira e mesa de apoio são ornados com diversas flores e pequenos galhos com sementes, conferindo uma atmosfera romântica e delicada ao cômodo.

Foto: Denilson Machado / MCA Estúdio / Divulgação

Já num projeto na Barra da Tijuca, a arquiteta Virna Carvalho tinha 145m² para modernizar. O casal hoje experimenta a vida a dois novamente, já que seus filhos saíram de casa. Em uma das suítes, os tons neutros têm detalhes em rosa seco, conferindo um toque de romantismo com elegância. Eles pediram leveza e descontração. Reparem que até na escolha da persiana essa premissa de estilo foi seguida. O sombreado que a iluminação faz traz um ar leve e gostoso. “Nesse projeto, gosto do ar leve e descontraído, mas ao mesmo tempo sofisticado dos ambientes. E principalmente da atmosfera alegre”, analisa Virna.

Outro exemplo de decoração romântica foi feito pela arquiteta Ana Cano Milman, em um espaço de 17m² inspirado na mulher do século 21, dona de si, que preza pelo seu lugar, onde pode ser ela mesma. Ele é inspirado tanto em mulheres solteiras, quanto nas comprometidas. Por isso, conta com uma decoração que mescla nuances clássicas e contemporâneas. Para aquelas que “matam vários leões por dia”, o quarto funciona como um refúgio e um templo sagrado.

Foto: Dhani Borges / Divulgação

A paleta de cores passeia por tons leves, deixando as escolhas mais fortes e vibrantes em detalhes pontuais. Os tecidos usados na cama são claros e as almofadas e mantas foram escolhidas em tons de rosa, trazendo ainda mais suavidade ao espaço , com um toque romântico. “A ideia era expressar que a mulher independente, casada ou solteira, pode ter um espaço assim, seja para ela se amar, ou para estar em momentos relax com seu/sua parceiro(a). O quarto foi feito para exaltar o amor-próprio que cada uma devemos nutrir”, resume Ana.

Para finalizar, a mesinha e o espelho para maquiagem, xodós da arquiteta, foram pensados justamente para ser mais um cantinho onde a mulher possa se sentir empoderada.

A coluna “Casa de Novela” é assinada pelo arquiteto e urbanista Guilherme Galvão e pelo engenheiro Douglas Alexandre.

Site: ggarquitetura.arq.br