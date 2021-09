‘O trabalho foi bem feito na primeira fase’, diz atacante do Sergipe-SE antes do mata-mata – Futebol Interior

Aracaju, SE, 08 (AFI) – O Sergipe-SE se prepara para o início da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. A equipe terminou a primeira fase em terceiro lugar no Grupo A4, com 23 pontos.

O próximo compromisso do time é o confronto de mata-mata com o Campinense-PB, que foi segundo colocado do Grupo A3. O jogo de ida acontece no Sergipe e a volta na Paraíba.

FALA ATACANTE

O atacante Paulinho elogiou a campanha do time até o momento, que teve seis vitórias, cinco empates e três derrotas.

“Acho que o trabalho foi bem feito na primeira fase. A gente não saiu em nenhuma rodada dos quatro primeiros colocados, então foi tranquilo. Agora é focar no Campinense e a gente sabe a dificuldade que serão essas duas partidas”

MATA-MATA

O jogo de ida diante do Campinense-PB é no próximo domingo (12), às 16h, no estádio Batistão, em Aracaju-SE. A partida da volta acontece no dia 18, sábado, em Campina Grande-PB.