Ocean Plastic é o novo mouse da Microsoft feito com material reciclável

As principais surpresas da Microsoft para o seu evento de hoje foram os aparelhos da série Surface, mas a empresa aproveitou a ocasião para apresentar seu mais novo mouse. O Microsoft Ocean Plastic é conectado via Bluetooth 5.0 e se destaca pela sua construção, que é feita com materiais reciclados e plástico retirado do oceano.

O principal destaque apontado pela fabricante é que a casca do modelo é feita com 20% de plástico reciclado, que é criado a partir de resíduos recuperados dos oceanos e cursos de água e processador em pellets de resina. Após esse processo, o produto é misturado com outros materiais usados para fazer o resto do corpo do mouse.

Ao todo o aparelho conta com três botões para ser utilizado, sendo eles o botão esquerdo, direito e o do scroll do mouse, para se conectar ao aparelho do usuário, a Microsoft afirma na página do produto que ele é compatível a Bluetooth 5.0, com um alcance de até 10 metros. O modelo funciona através uma pilha AA, que, segundo a Microsoft, é capaz de manter o Microsoft Ocean Plastic ligado por até 12 meses, dependendo do uso do usuário.



Créditos: Divulgação Microsoft

Junto com o corpo do modelo, a gigante de Redmond também está preparando uma caixa especial para o aparelho, que é feita totalmente com madeira reciclada e fibra de cana, vindo com nenhum tipo de plástico junto. Para quem tem mouses antigos ou estragados em casa, a empresa também afirmou que as pessoas também podem enviar esses aparelhos para reciclá-los.



Créditos: Divulgação Microsoft

Segundo a Microsoft, o lançamento do Ocean Plastic é um pequeno marco para a empresa na sua “maior jornada de sustentabilidade“. Celebrando isso, a empresa também está disponibilizando algumas imagens bonitas do mar para os usuários usarem como papel de parede no Windows, deixando o computador do usuário “emparelhar” com o novo mouse.



Através do seu site oficial, a Microsoft afirmou que o Ocean Plastic está entrando em pré-venda nos Estados Unidos e Canadá a partir de hoje, dia 22 de setembro de 2021, o modelo também chegará à maioria dos mercados mundiais um pouco depois, no dia 10 de outubro de 2021. O valor de lançamento do novo mouse da empresa é US $ 25, aproximadamente R$ 130 em conversão direta, e ele começará a ser entregue para os compradores da América do Norte a partir do dia 5 de outubro.

Fonte: Microsoft, Engadget