Oeste-SP 0 x 1 São José-RS – Zeca respira e rebaixa Paraná para a Série D pela primeira vez na história – Futebol Interior

Barueri, SP, 18 (AFI) – O Paraná está rebaixado à Série D do Campeonato Brasileiro. O Tricolor caiu para a Quarta Divisão do nacional pela primeira vez em sua história. A queda foi confirmada na manhã deste sábado após a vitória do São José, por 1 a 0, para cima do Oeste, em plena Arena Barueri, pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro.

Com o resultado, o São José chegou aos 22 pontos e rebaixou o Paraná, que ficou na vice-lanterna, com 13. Apesar de ainda ter dois jogos a fazer, o clube paranaense não pode mais alcançar seus adversários. Em último, o Oeste tem sete.

ZECÃO NA FRENTE!

Jogando a vida para permanecer na divisão, o São José foi com tudo para cima do Oeste e abriu o placar logo aos dez minutos. Após cruzamento de Leilson, Bruno Mota apareceu como elemento surpresa dentro da área e, de cabeça, mandou para o fundo das redes.

São José derrota o Oeste. Foto: Alex Caús/Oeste FC

Querendo a vitória para cair de cabeça erguida, o Oeste acordou e foi para cima em busca do empate. O time paulista pressionou, chegou a criar boas oportunidades, mas a finalização não estava das mais apuradas. Quando chegou ao gol, Fábio defendeu.

ACABOU!

No segundo tempo, o Oeste teve mais volume de jogo, mas não conseguiu transformar a superioridade em gol. O São José se preocupou mais em se defender. No entanto, viu Bruno Mota desperdiçar uma chance dentro da pequena área. Fernando Henrique fez um milagre para salvar o time paulista.

Nos minutos finais, Porto acertou o pé no rosto de Jadson e acabou expulso. Com um homem a menos, o Oeste não teve reforços para reagir e acabou sendo derrotado dentro da Arena Barueri. De quebra, participou efetivamente do rebaixamento do Paraná.

PRÓXIMOS JOGOS

​Na próxima rodada, o Oeste enfrenta o Paraná no sábado, às 17h, no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR). No mesmo dia e horário, o São José desafia o Ypiranga, no Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS).