Oeste x São José-RS – Basta um empate para Zequinha evitar o rebaixamento – Futebol Interior

Barueri, SP, 17 (AFI) – Na manhã deste sábado (18), às 11h, Oeste e São José-RS se enfrentam no Grupo B pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, na Arena Barueri. Para o Rubrão, como tem sido nas últimas rodadas, o jogo serve apenas para cumprir tabela. Já o Zequinha precisa de pelo menos um empate para garantir a permanência na terceira divisão.

O Oeste é o lanterna, com apenas sete pontos. Já o São José-RS é o oitavo colocado, com 19 pontos, seis acima do Paraná-PR, primeiro time do Z2.

CUMPRIR TABELA

O Oeste apenas cumpre tabela e se prepara para o Campeonato Paulista Série A2 2022. A equipe tem apenas uma vitória, quatro empates e 11 derrotas. Com apenas nove gols marcados, possui o pior ataque. Com 22 gols sofridos, também tem a pior defesa.

Resta ao Rubrão organizar a casa, não só para a disputa do próximo estadual, mas também para o Campeonato Brasileiro Série D em 2022.

APENAS UM PONTO

É disso que precisa o São José-RS: um ponto para livrar a equipe das chances de rebaixamento. O técnico Pingo falou sobre a partida.

“É perigoso, porque é um time que joga tranquilo, sem preocupações. Temos que entrar fortes e concentrados, para não sermos surpreendidos”, disse ele.

O treinador também lamentou o fato da equipe não ter mais chances de classificação.

“Nós temos a consciência de que precisamos ganhar esses dois jogos que nos restam na competição. Infelizmente a possibilidade de classificação não existe mais, mas rebaixamento nunca passou pela nossa cabeça. O mais importante agora é termos um bom desempenho e buscarmos os resultados positivos”, completou.