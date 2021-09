Oficinas, chorinho e arte drag integram a agenda do Teatro Gamboa; confira

Nesta semana, a programação do Teatro Gamboa está cheia de novidades. Chorinho e samba assumem o palco virtual nesta quinta (09) e sexta-feira (10), às 19h, com o show Estevam Dantas Trio. Os ingressos são de R$10 e R$20 e o trio une a tradição do choro e do samba, através do repertório de grandes compositores da nossa história, à contemporaneidade de ritmos e estilos regionais de autores como Dominguinhos e Gilberto Gil.

O grupo é formado por Estevam Dantas (piano), Nilton Azevedo (sax/flauta) e Raul Pitanga.

Integrando o programa ‘Setembro é GayBoa’, no sábado (11) e domingo (12) a artista Saphyra Luzz sobe ao palco do Gamboa e apresenta o show Preciosa! O legado da pedra Luzz celebra a trajetória artística de sete anos de luta e representatividade LGBTQIA+. A drag. Saphyra recebe no palco as participações de Ferah Sunshinne, Sabrinna Sabatine, Latoya Vayolla, Winne d’ Lamarck e Serenna Ahmanet. No sábado, o evento começa às 19h, e no domingo às 17h, com ingressos também a R$10 e R$20.

A programação online do Gamboa tem início nesta quarta-feira (08) quando acontecem três oficinas. Na primeira, às 15h, a instrutora Juli de Matos ministra o YoGamboa. Totalmente gratuita, a prática propõe a consciência corporal e respiratória através do yoga. Juli conduz essas práticas que incluem concentração, respiração, posturas físicas e relaxamento e para participar basta acessar o site do teatro e selecionar a opção do curso de yoga. A partir disso, o interessado receberá semanalmente o link de acesso das aulas.

Logo depois, às 17h, acontece mais uma aula da oficina História da Música: o Brasil de 1500 ao Terceiro Milênio, que conta com 8 aulas teóricas e práticas sobre a história da trilha sonora nacional. O projeto é de autoria de Paulo Emílio Barros, músico instrumentista, regente,

educador musical e Mestre em Educação Musical pela (UFBA), que ministra as oito aulas, cada uma com 50 minutos de duração. Os ingressos para todas as oito aulas da oficina custam R$160, e o conteúdo ficará disponível por 30 dias após o término da última aula.

Às 19h acontece a oficina Resgate, ministrada pela premiada atriz e professora de teatro Andrea