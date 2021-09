Operação especial contra aglomeração prossegue na Barra neste domingo (5)

No fim da tarde, as equipes da Sedur, GCM, Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e Polícia Militar atuaram na fiscalização no calçadão. Na ocasião, foram realizadas diversas orientações aos cidadãos a respeito do uso do solo, no sentido de evitar aglomerações, e de aparelhos sonoros – a emissão de som em via pública está proibida pelo decreto municipal de enfrentamento à pandemia.