Operadora de energia Energisa sorteará R$ 5 mil para quem pagar a conta de luz com PIX

A distribuidora de energia elétrica Energisa está fazendo uma promoção em que sorteará até R$ 5 mil entre os clientes que pagarem a fatura por QR Code Pix ou por débito automático. A empresa atende a rede de distribuição elétrica em 11 estados, entretanto a promoção por enquanto teve início apenas no Mato Grosso.



Como dito anteriormente, a Energisa controla 11 distribuidoras de energia elétrica atuantes nos seguintes estados brasileiros: Paraíba, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre, Rondônia, Paraná e São Paulo. No total, são aproximadamente oito milhões de clientes. O sorteio deve abranger os outros estados ao longo dos próximos meses.

O sorteio envolve um ano de contas de energia gratuitas (com limite de R$ 5 mil no total) para as pessoas que se cadastrarem no site da Energisa e utilizarem o QR Code Pix incluso na fatura para pagar a conta. A imagem abaixo explica o passo a passo para participar.



Antônio Tovar, diretor de finanças da Energisa, afirmou que “a Energisa foi a primeira empresa do setor elétrico a incluir o QR Code Pix nas faturas impressas”. Além disso, ele deu a seguinte declaração em entrevista à revista Exame:

A digitalização de serviços financeiros é fundamental para facilitar o dia a dia, principalmente, para quem mora em localidades com acesso restrito. Por isso, encontramos uma forma diferenciada para incentivar o uso dessa tecnologia, que otimiza o tempo dos clientes e ainda vai premiar quem for sorteado.



A nova forma de pagamento de contas de energia utilizando o QR Code Pix foi lançada em fevereiro de 2021. Segundo a Energisa, os estados brasileiros que mais utilizam essa ferramenta são Acre e Rondônia. Ainda de acordo com Tovar, “nossa expectativa é aumentar, até o final do ano, em 8% o volume de contas pagas por QR Code Pix em todas as 11 distribuidoras”.

