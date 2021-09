Operário 0 x 1 Vitória – Leão vence a 1ª como visitante e respira na Série B – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 04 (AFI) – O Vitória conquistou um importante resultado na manhã deste sábado, quando visitou o Operário e venceu por 1 a 0, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Foi a primeira vitória como visitante do time baiano.

Com o resultado positivo, o Vitória assumiu a 17ª posição, agora com 23 pontos ganhos. Os baianos não perdem há cinco jogos (três empates e duas vitórias), coincidentemente desde que o técnico Wagner Lopes foi contratado para substituir Ramon Menezes.

Já o Operário chegou a segunda derrota consecutiva e perdeu a chance de encostar no G4 – grupo de acesso. Os paranaenses ficaram com os mesmos 32 pontos, caindo para o décimo lugar.

VITÓRIA FAZ NO FINAL DO PRIMEIRO TEMPO

Os primeiros 45 minutos tiveram o Operário mais efetivo e o Vitória apostando nos contra-ataques e nas bolas aéreas para ter melhor sorte como visitante.

Aos 20 minutos, Marcelo carregou bola no meio-campo, avançou a arriscou de fora da área. A bola explodiu na trave direita de Lucas Araújo e saiu pela linha de fundo. Depois, aos 26, Thomaz recebeu na entrada da área e chutou colocado, exigindo ótima defesa do goleiro baiano.

Aos poucos o Vitória conseguiu ficar mais com a bola e aos 39 minutos abriu o placar. Após cruzamento da esquerda, Mateus Moraes apareceu na segunda trave e cabeceou forte para o fundo das redes.

Operário bem que tentou, mas não conseguiu evitar a derrota em casa (Foto: André Jonsson/OFEC).

LEÃO SEGURA A VITÓRIA

No segundo tempo a partida voltou num ritmo bem diferente e sem grandes oportunidades. A primeira chance de gol do Operário acontece somente aos 18 minutos, quando Djalma Silva recebeu de Rafael Chorão e finalizou. A bola ainda desviou na marcação antes de sair para fora.

O Vitória respondeu logo aos 23, quando Soares deu ótima assistência para Samuel. O atacante recebeu livre na área, mas errou o domínio e finalizou muito longe, desperdiçando a chance de ampliar o placar.

Nos minutos finais, o Operário foi para o tudo ou nada e alçou bolas na área do Vitória em busca do empate, mas sem sucesso.

PRÓXIMOS JOGOS

O Operário volta a campo no sábado, dia 11, para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 16h30, no estádio Castelão, em São Luís (MA). Já o Vitória jogará na sexta-feira, quando receberá o Remo, às 19 horas, no Barradão, em Salvador (BA).