Operário anuncia a contratação de atacante do Atlético-MG – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 22 (AFI) – Nesta quarta-feira, o Operário anunciou mais um reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do do atacante Giovani Albuquerque, do Atlético-MG. O jogador firmou vínculo por empréstimo até o fim de 2022.

Apesar de pertencer ao Galo, Albuquerque, de apenas 20 anos, estava emprestado ao Mirassol e jogou a Série C. No Leão, durante a competição, em 14 jogos, ele marcou três gols e deu uma assistência.

PASSAGEM NO GALO

Albuquerque no início da carreira estava no Mirassol, depois ficou dois anos no Galo emprestado, para depois ficar em definitivo. Pelo sub-20 do clube mineiro, o atacante foi campeão brasileiro em 2020.

VAI BRIGAR POR VAGA

Ao chegar no Operário, ele vai disputar posição com Alemão, Felipe Garcia, Gustavo Coutinho, Jean Carlo, Paulo Sérgio, Rodrigo Pimpão e Schumacher.

OUTROS REFORÇOS

Além de Albuquerque, mais três reforços já chegaram ao Fantasma. São eles: goleiro Christino, meia-atacante Alan, o atacante Gustavo Coutinho. O registro de novos jogadores para a Série B se encerra em 30 de setembro.