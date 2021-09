Operário x Ponte Preta – Alvinegra visita casa bagunçada para se recuperar – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 21 (AFI) – A quarta-feira de Campeonato Brasileiro Série B, pela 25ª rodada, encerra no Germano Krüger, às 21h30. O Operário recebe a Ponte Preta, que vê um cenário favorável para reencontrar as vitórias.

O Operário é o décimo colocado com 34 pontos. Sete atrás do quarto Guarani e dez à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento em 17º. A Ponte Preta, mais ameaçada pela degola, soma 26. Apenas dois acima do Leão.

OPORTUNIDADE BOA

A Ponte ainda não engrenou grandes sequências de vitórias, até o momento, e, nas últimas duas partidas, saiu de campo apenas com um ponto. O empate em 0 a 0 no Dérbi contra o Guarani.

Diante do Operário, porém, a Alvinegra tem a oportunidade de reencontrar o caminho dos triunfos. O adversário está em má fase. São quatro jogos sem vencer com duas derrotas e duas igualdades.

Cenário favorável para a Ponte Preta também se distanciar da zona de rebaixamento. Será que a visita aproveita o desconforto dos mandantes?

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Matheus Costa tem uma ausência para o duelo: o volante Leandro Vilela. Ele recebeu o terceiro amarelo no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro e fica de fora. O Operário conta com novidades também. Lucas Mendes e Rafael Chorão, que estavam no Departamento Médico, podem ser relacionados.

A dúvida para a vaga de Leandro Vilela é entre o lateral-direito Alex Silva e o meio-campista Rafael Longuine Se Alex entrar, ele troca com Fábio Alemão

A Ponte Preta recebeu uma grande notícia. Moisés foi novamente relacionado depois do empate sem gols com o Guarani. O atacante atuou no sacrifício. Quem esteve no Moisés Lucarelli e desfalca o time é o zagueiro Cleyton, suspenso pelo acúmulo de amarelos.

Fábio Sanches é o mais cotado como substituto. Gilson Kleina ainda pode fazer outra alteração. O nome de Camilo ganhou força e o meio-campista tem chances de entrar no lugar de Fessin.