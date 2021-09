Oportunidade: Nestlé Brasil abre matrículas para Programa de Trainee 2022

Estão abertas as inscrições para o programa de Trainee 2022 da Nestlé Brasil. As vagas são para Supply Chain, Finanças, Engenharia, Vendas, Marketing, Jurídico, TI (Novas tecnologias) e Transformação Digital.

A temática central desse ano é “Como podemos construir juntos um futuro melhor?”, em que a Nestlé Brasil coloca o jovem no centro da mudança necessária para o mundo, ao lado da Companhia e do que ela representa, com o ambiente de oportunidades e desafios que oferece.