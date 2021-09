oportunidade rara de faturar 5x – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 – Duelo de Verdões! O paulista vive crise mesmo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Verdão do Oeste busca o que poucos acreditam: evitar a queda para a Série B. E o que explica a euforia da Chapecoense? A primeira vitória no Brasileirão 2021 foi emblemática – 2 a 1, fora de casa, para cima do forte Bragantino. E por que é tão ruim a fase do Palmeiras? Quatro derrotas nos últimos cinco confrontos na Série A explicam bem. Chapecoense x Palmeiras será neste sábado (18), na Arena Condá, às 17h (horário de Brasília). Sobre apostas, o Odds Shark recomenda os odds do Bodog.

21ª rodada do Brasileirão 2021: (R$ 5,25) Chapecoense x Palmeiras (R$ 1,64); empate (R$ 3,75)

O que está em jogo em termos de apostas em Chapecoense x Palmeiras na 21ª rodada do Brasileirão 2021

Só mesmo as circunstâncias mantém o Palmeiras na condição de vice-líder do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético-MG abriu sete pontos de vantagem no topo (42-35). Com dois jogos a menos, o Flamengo já aparece um ponto atrás do Verdão. Enfim, a verdade é que os palmeirenses vêm ladeira abaixo no atual estágio da temporada. Nas últimas cinco partidas pela Série A, a equipe de Abel Ferreira perdeu quatro e venceu somente uma.

E a Chape? Sonha! Mas sonha alto. A situação na tabela ainda é crítica. Com apenas 10 pontos somados, a Chapecoense não só ocupa a lanterna do Brasileirão como tem 12 pontos a menos em relação ao São Paulo, primeiro time fora do Z-4. Porém, quando poucos acreditavam, o Verdão do Oeste foi a Bragança Paulista e conseguiu uma vitória épica diante do Bragantino. Com espírito renovado, o Índio Condá vai em busca de mais um triunfo heroico.

O returno do Brasileirão é um campeonato à parte para a Chape, que mira no exemplo de outro time verde, o Goiás, na campanha de recuperação espetacular na Série A de 2003, que alçou Cuca ao status de grande treinador do futebol brasileiro. E o “Cuca” da vez é Pintado, treinador que faz bons trabalhos já não é de hoje.

Aposta do especialista para Chapecoense x Palmeiras na 21ª rodada do Brasileirão 2021

Não é a aposta no favorito. É aposta no sentido etimológico da palavra apostar, quando há um feeling de que será o dia da zebra. Além disso, trata-se de uma bela oportunidade, pois basta optar pelas linhas de jogo no mandante para lucrar cinco vezes mais. Pense que esse Palmeiras da atualidade tem sido um fiasco. Portanto, coloque ao menos R$ 5 na Chapecoense e deixe os dados rolarem na Arena Condá: triunfo por +1 gol (6.50), de acordo com o Bodog.

Aposta com os pés no chão em Chapecoense x Palmeiras na 21ª rodada do Brasileirão 2021

Seguindo a mesma metodologia da “aposta do especialista”, você nem precisa de muito. Basta apostar nas linhas de jogo, pois a vitória da Chape está pagando bem alto: R$ 5,25 para 1.

Aposta ousada para Chapecoense x Palmeiras na 21ª rodada do Brasileirão 2021

Para aproveitar bem as cotas das casas de apostas esportivas, você precisa ousar. Neste caso, para faturar mais, opte pelo famoso placar do aperto: o bom e velho 1 a 0. A margem de resgate prevista neste marcador é de 12.00 para 1, segundo o Bodog.

