Oracle oferece mais de 500 vagas de emprego em todo o país

A Oracle, multinacional de tecnologia e informática, anunciou a abertura de mais de 500 vagas de emprego na América Latina, incluindo o Brasil. As oportunidades são para Senior Principal Consultant, Cloud Solution Engineer, Business Development (BDR) – HCM, Business Advisor, Senior Sales Consultant, Senior Business Advisor, Services Sales Representative, OCI Consumption Marketing Junior Analyst, entre outras.

Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido. Porém, a maioria preza por fluência em inglês. Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o link do site da empresa e conferir as vagas para a operação brasileira da companhia.