Os 10 filmes mais pirateados da semana [20/09/2021]

O site Canaltech divulgou a lista semanal com os filmes pirateados nos meios alternativos de distribuição de conteúdo. A lista contempla tanto produções que já estrearam nos cinemas quanto conteúdos exclusivos de plataformas de streaming.

Entre os dias 13 e 19 de setembro, o filme mais buscado foi Cry Macho: O Caminho Para a Redenção. A produção, estrelada e dirigida por Clint Eastwood, estreou neste final de semana nos Estados Unidos e vem recebendo muitos elogios da crítica especializada.

Tempo, novo filme de M. Night Shyamalan, ficou com a segunda posição. A lista tem ainda entre os cinco primeiros o terror A Lenda de Candyman, o faroeste Prisioners of the Ghosland e o terror Escape Room 2: Tensão Máxima, filme mais buscado da semana passada.

Filmes mais pirateados entre 13 e 19 de setembro de 2021

Cry Macho: O Caminho Para a Redenção Tempo A Lenda de Candyman Prisioners of the Ghostland Escape Room 2: Tensão Máxima My Son Viúva Negra Jungle Cruise: A Maldição nos Confins da Selva O Esquadrão Suicida Maligno

Vale lembrar que o download de conteúdo com direito autoral não é uma prática legal. O site Canaltech coleta essas informações a partir de fontes públicas, apenas para fins estatísticos. Assim, não fornecemos nenhum tipo de link para esses arquivos e não incentivamos o consumo de conteúdo desta maneira.

Nos cinemas, Shang-Chi segue na liderança

Falando em sucessos do cinema, neste final de semana o filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis se manteve em primeiro nas bilheterias dos Estados Unidos pela terceira semana consecutiva. Com mais US$ 21,7 milhões de faturamento, a produção já soma US$ 177 milhões de arrecadação somente nos EUA. Free Guy: Herói Improvável, que faturou mais US$ 5,2 milhões neste final de semana, ultrapassou a marca de US$ 108 milhões de arrecadação.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis Free Guy: Herói Improvável Cry Macho: O Caminho Para a Redenção A Lenda de Candyman Maligno Copshop: Não Fazemos Prisioneiros Jungle Cruise: A Maldição nos Confins da Selva Patrulha Canina: O Filme The Eyes of Tammy Faye Não Respire 2

