Os últimos três classificados e os dois novos grupos – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – Tombense-MG, Botafogo-PB e Manaus-AM garantiram as últimas três vagas que restavam para a formação dos novos grupos do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste sábado à tarde foi realizada a 18.ª rodada classificatória com 10 jogos, definindo também as posições finais de cada time.

VEJA COMO FICARAM OS NOVOS GRUPOS !

ÚLTIMA RODADA

Os três classificados nesta última rodada preencheram vagas que estavam abertas no Grupo A, ficando ao lado do líder Paysandu, com 30 pontos após vencer por 2 a 0 o Manaus.

O Volta Redonda venceu por 2 a 1 o Tombense, chegou aos mesmos 26 pontos do Manaus, quarto colocado, porém, ficou de fora por ter menor número de vitórias: 6 a 7.

O Jacuipense-BA ganhou por 3 a 2 do Altos-PI, mas com 18 pontos acabou em penúltimo lugar, sendo rebaixado ao lado do Santa Cruz, lanterna com 12 pontos após empatar por 1 a 1 com o Botafogo-PB. O Floresta-CE escapou ao atingir os 21 pontos com a vitória por 1 a 0 em cima do Ferroviário-CE.

NOVORIZONTINO É O MELHOR

No Grupo B, o Novorizontino confirmou a liderança e a melhor campanha com 39 pontos ao vencer fora, por 1 a 0, o Mirassol. O Ituano confirmou a vice-liderança com 33 pontos ao empatar em casa e sem gols com o Botafogo-SP.

O Ypiranga-RS ficou em terceiro, com 32 pontos, ao empatar fora com o São José-RS, por 1 a 1. O Criciúma ficou com a quarta posição, com 30 pontos, mesmo tendo perdido por 2 a 1 para o Figueirense. No duelo dos rebaixados, em Curitiba, o Paraná goleou o Oeste por 4 a 0.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 18.ª RODADA: