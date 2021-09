Osba celebra 39 anos em Live Concerto de Aniversário, na quinta-feira (30)

Na próxima quinta-feira (30), a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) completa 39 anos de existência e a data será celebrada na Live Concerto de Aniversário, com a apresentação de obras ‘Concerto para violino em Ré maior, Op. 35’ e ‘Uma noite no Monte Calvo’, dos compositores russos Tchaikovsky e Mussorgsky, respectivamente.

A performance será transmitida ao vivo, às 20h, diretamente do palco do Teatro Castro Alves, através o canal da Osba no YouTube com regência do maestro Carlos Prazeres e solos de Priscila Rato, spalla da Osba.

“É uma conquista é muito importante uma instituição cultural no Brasil perdurar e mostrar consistência. Esses 39 anos agora, se encaminhando para os 40, provam que a Osba já é uma instituição que faz parte da Bahia e que se configura tradicionalmente como uma das orquestras mais importantes do Brasil. Para essa celebração escolhemos peças que mostram perfeitamente a garra de uma orquestra e casam muito bem com a Osba, que é uma orquestra absolutamente jovial, cheia de vida e de energia”, afirma o maestro Carlos Prazeres.