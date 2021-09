Outubro na Netflix: confira novidades que chegarão em breve na plataforma

No mês de outubro, a Netflix trará diversas novidades para os seus assinantes. Dentre elas, a tão esperada terceira temporada da série ‘You’ (Você) e a versão brasileira do reality ‘Casamento às Cegas’, apresentado pelo casal Klebber Toledo e Camila Queiroz.

You (Você) – 15 de Outubro

Na terceira temporada da série, Joe (Penn Badgley) e Love (Victoria Pedretti) se tornam pais de primeira viagem e até tentam viver uma vida normal. Porém, alguns acontecimentos fazem com que velhos hábitos voltem à tona.





Casamento às cegas Brasil – 6 de Outubro

A versão americana do reality fez tanto sucesso no Brasil que logo foi providenciada um elenco brasileiro. Apresentado pelo casal Klebber Toledo e Camila Queiroz, o reality tem como objetivo fazer com que desconhecidos se apaixonem e se casem. Detalhe: tudo isso, claro, às cegas.





Valentina – 17 de Outubro

O longa nacional conta a história de uma menina trans que se muda para uma cidade no interior e precisa lutar pelos seus direitos.

Insiders – 21 de Outubro

Você já conhece este rostinho. Depois de te fazer passar um pouco de raiva em ‘La Casa de Papel’, Najwa Nimri apresenta Insiders, uma produção onde 12 pessoas acreditam estar passando pelo processo seletivo de um reality, mas na verdade já estão em um. Elas não sabem, mas estão sendo filmadas e concorrem a um prêmio de 100 mil euros.