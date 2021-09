Paella Vegana: aprenda receita tradicional espanhola feita no MasterChef

Os pratos típicos da Espanha fazem parte da culinária mediterrânea e muitas vezes contam com frutos do mar em sua composição, como camarão e peixes. Se você curte a culinária espanhola e é não consome absolutamente nada de origem animal, a paella vegana é ideal para você. A receita feita por Daphne no último episódio do MasterChef fica pronta em 60 minutos e rende 3 porções. Confira: