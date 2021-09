Pagamentos realizados no WhatsApp renderão cashback para o usuário

Sabemos que o WhatsApp está buscando formas de tornar o recurso de pagamento via app mais utilizado entre os usuários, atualmente a plataforma já está mudando o ícone da método de pagamento do lugar, agora a plataforma vai oferecer dinheiro de volta aos usuários. Essa novidade está sendo implementada na versão beta do aplicativo e não tem confirmação se realmente será lançada, mas caso seja, o usuário que enviar dinheiro pode receber uma porcentagem de volta do aplicativo de mensagens.

O novo recurso foi localizado pelo site WaBetaInfo e atualmente está ficando disponível apenas para os testadores que usam a opção de pagamento na índia, com os usuários atualmente podendo receber até US $ 10 de reembolso pelas transações. Entretanto, esses valores podem mudar até o lançamento do recurso para todos os usuários.

Segundo a página de descrição da novidade, após realizar a transferência o cashback deve ser depositado na conta do usuário em até 48 horas. A novidade deve ser uma das armas do WhatsApp para que o recurso finalmente comece a ser usado pelos usuários da plataforma, isso porque atualmente apenas um número bastante pequeno de usuários usa o recurso de pagamento da plataforma.



Créditos: Reprodução / WaBetaInfo

Junto com isso o aplicativo de mensagens do Facebook também está testando mudar a localização do botão para efetuar as transferências, buscando deixar mais rápido e intuitivo para o usuário. Por isso, agora a empresa deve pôr o ícone da opção de pagamento ao lado do botão de enviar a mensagem, o que deve facilitar com que novas pessoas descubram e usem o recurso.

Mas diferente do teste de cashback nos pagamentos, esse novo botão começou a ser testado tanto na Índia como no Brasil, significando que ele está mais próximo de ser lançado para os usuários finais.

Atualmente o aplicativo de mensagem vem testando diversos novos recursos no seu programa beta, além das melhorias na transferência de dinheiro, a plataforma também está testando novidades como suporte a vários dispositivos e a criação de figurinhas diretamente através do WhatsApp Web. Infelizmente pelos recursos ainda estarem em beta, não sabemos quando eles irão chegar para todo mundo, então é bom ficar de olho nas próximas atualizações do aplicativo do WhatsApp.

Fonte: WABetaInfo