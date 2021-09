Pai de Marina Ferrari fala sobre fofoca envolvendo a situação financeira da filha

Nos últimos dias Marina Ferrari foi um dos nomes mais falados dentro da casa de “A Fazenda 13”. Tudo começou com uma fofoca envolvendo a família da empresária. Marina soube que alguns participantes haviam dito que ela não merecia o prêmio de R$1,5 milhão por ter “pais riquíssimos”, entre eles, Rico Melquiades, que já a conhecia antes do reality. Na noite de ontem, durante a formação da primeira roça do jogo, mais uma vez o assunto veio à tona.