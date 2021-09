Pai é preso suspeito de matar a própria filha em velório do avô

Um homem de 43 anos foi preso nesta sexta-feira (3) suspeito de participar da morte da própria filha em Itapipoca (CE). O crime aconteceu durante o velório do avô da jovem, sogro do suspeito. As informações são do G1.

Testemunhas relataram que o suspeito não aprovava o relacionamento atual da filha e tinha ciúmes. O esposo da vítima também foi atingido pelos disparos mas não corre risco de vida.

O homem foi encontrado dormindo em um bar da cidade. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Itapipoca, que prossegue a investigação.