Palmas-TO 0 x 0 Imperatriz-MA – Times só empatam e ambos ficam pelo caminho – Futebol Interior

Palmas, TO, 4 (AFI) – Apesar de ter lutado bravamente, o Palmas-TO só empatou sem gols com o Imperatriz-MA, na tarde deste sábado (4), no Estádio Nilton Santos, pela 14ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D. O time tocantinense precisava vencer e ainda de combinações de resultados. Nem uma coisa e nem outra.

Terminou na quinta colocação com 18 pontos e eliminado da sequência do campeonato. Já o Cavalo de Aço acabou atrás do Palmas-TO na classificação com 17 pontos, na sexta colocação.

PRIMEIRO TEMPO

Aos 16 minutos, Joãozinho recebeu uma bola que tocou num jogador do Palmas-TO e marcou o gol, mas arbitragem assinalou impedimento. E os jogadores do Imperatriz reclamaram muito do lance. Aos 22 minutos bola na área, o meia-atacante Tchô recebeu de Bruninho e tentou uma meia-bicicleta e a bola passou com perigo pela linha de fundo.

Aos 23 minutos, Ryan lançou Isaac e ele tocou na saída do goleiro para fora. Quase gol do Palmas-TO. Aos 24 minutos, Lineker ganhou na corrida do zagueiro do Palmas Pierre e foi expulso pelo árbitro João Ênnio. Jogo seguiu sem alternativas de lances perigosos. Aos 47 minutos, bola tocada na área e Tchô acertou a trave, mas o lance já estava marcado impedimento.

SEGUNDO TEMPO

Aos 4 minutos, Elenilson cruzou na área e o zagueiro Romário cabeceou para fora e quase fez contra a favor do Palmas-TO. Aos 8 minutos, Tchô tocou para Igor Pupinski que matou no peito e bateu,mas a zaga salvou. Aos 33 minutos, o jogador André bateu de fora da área e a bola iria no ângulo, mas o goleiro Matheus Silva mandou à escanteio.

As duas equipes criaram poucas chances para marcar e o resultado de 0 x 0 acabou sendo justo por tudo que isso nas quatro linhas.

RESULTADOS DO GRUPO A2

A última rodada e decisiva teve os seguintes resultados: Moto Club-MA 3 x 0 Tocantinópolis-TO, Paragominas-PA 2 x 1 Guarany de Sobral-CE e 4 de Julho-PI 0 x 0 com o Juventude-MA.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Guarany de Sobral-CE garantiu a primeira vaga com 28 pontos. A segunda ficou com o 4 de Julho-PI com 24 pontos. A terceira ficou com o Paragominas-PA com 23 e a quarta e última vaga com o Moto Club-MA com 21 pontos.