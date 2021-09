Palmas-TO precisa de vitória e combinações para avançar para a segunda fase – Futebol Interior

Palmas, TO, 3 (AFI) – Decisão. Não basta apenas vencer, ainda tem que torcer por combinações de resultados. É desta forma que o Palmas-TO entrará em campo contra o Imperatriz-MA, neste sábado (4), às 15 horas, no Estádio Nilton Santos, pela 14ª e última rodada da primeira fase do Grupo A2 do Campeonato Brasileiro Série D.

ENTENDA A MATEMÁTICA

Com 17 pontos e ocupando a quinta colocação, o Palmas-TO, além de derrotar o Imperatriz-MA, precisar de algumas combinações de resultados para avançar de fase.

Torcer por empate ou derrota do Moto Club-MA diante do time do Tocantinópolis-TO, às 15 horas, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís do Maranhão.

O Moto ocupa a quarta colocação com 18 pontos. Enquanto o TEC é o último da chave com apenas sete pontos. Um empate nesta partida e vitória do Palmas-TO, o tricolor palmense garantiria a vaga (20 x 19).

A outra possibilidade é a derrota do Paragominas-PA diante do líder e já classificado Guarany de Sobral-CE, também neste sábado, às 15 horas, na Arena Verde, em Paragominas-PA. O time do Pará está na terceira colocação com 20 pontos.

O Guarany de Sobral-CE lidera com 28 pontos. No caso de Palmas-TO e Paragominas-PA terminarem com 20 pontos, o Palmas-TO ficaria com a vaga, pois chegaria a seis vitórias contra cinco do time paraense.

Já o Imperatriz-MA, sexto colocado do Grupo 2 da Série D do Brasileiro, com 16 pontos, precisa derrotar o Palmas-TO e torcer por uma derrota do Moto Club-MA diante do Tocantinópolis-TO.

ARBITRAGEM

João Ênnio Sobral (RJ) será o árbitro da partida. Seus assistentes serão Samuel Smith Nóbrega Silva e Washington Sousa Monteiro, ambos do Tocantins. O quarto árbitro será Eduardo Fernandes Teixeira, também do Tocantins.