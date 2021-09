Palmeiras vence Athletico-PR e sai na frente; São Paulo e Fluminense empatam – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – A noite desta quinta-feira foi de Copa do Brasil Sub-17! Pelo jogo de ida das quartas de final da competição, o Palmeiras venceu o Athletico-PR por 2 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo. Também no primeiro jogo da fase, São Paulo e Fluminense empataram em 1 a 1 em jogo disputado em Cotia (SP).

VITÓRIA DO VERDÃO

O Palmeiras abriu o placar no Allianz Parque aos cinco minutos do primeiro tempo. Kauan Santos aproveitou sobra de bola e bateu firme para estufar as redes do visitante. O Furacão quase empatou aos 24 minutos. Lucca Prior chutou forte de fora da área e o goleiro espalmou para escanteio. O Verdão chegou ao segundo gol antes do intervalo, aos 45 minutos. A zaga do Athletico vacilou, Endrick fez boa jogada individual, ganhou da marcação e chutou forte.

No segundo tempo, o Furacão quase empatou aos 15 minutos. Emersonn fez excelente jogada pela esquerda, se livrou da marcação e chutou para fora. O Alviverde foi ao ataque aos 20 minutos. Kauan Santos recebeu bola na esquerda e chutou por cima do gol.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 29 de setembro, em Curitiba, pelo jogo de volta.

Palmeiras está próximo da semifinal

EMPATE TRICOLOR

Em Cotia (SP), no CT Marcelo Portugal, o mandante começou no ataque. Aos sete minutos, Eduardo Brito chutou forte e Luiz Jung defendeu. Aos 21, Caio cruzou, a bola desviou e carimbou o travessão do Flu. O Tricolor das Laranjeiras quase abriu o placar aos 30 minutos. Dentro da área, Gustavo Lobo chutou e Leandro defendeu. Três minutos depois, o camisa 9 voltou a pressionar. O atacante recebeu passe em profundidade, chutou e Leandro defendeu mais uma vez.

O São Paulo voltou ao ataque aos 38 minutos. Caio chutou de fora da área e acertou a trave. Na sobra, Eduardo mandou por cima do gol. No minuto seguinte, aos 39, o Tricolor do Morumbi abriu o placar. Caio venceu a marcação na esquerda e chutou colocado no ângulo.

No segundo tempo, os Meninos de Cotia quase ampliaram aos 12 minutos. Luiz Henrique chutou e Luiz Jung defendeu. Porém, aos 15, o Fluzão empatou. Marcão recebeu passe, invadiu a área e balançou as redes. O São Paulo tentou voltar a comandar o placar aos 20 minutos. Boer aproveitou sobra e cabeceou para fora. Dois minutos depois, Moreira cobrou escanteio, a bola desviou na zaga e parou na trave do Flu.

O time carioca respondeu aos 26. Após cobrança de escanteio, Kayky ficou com o rebote e chutou forte. Leandro impediu o gol. O jogo ficou eletrizante e aos 32 o time do Morumbi pressionou. Lázaro chutou forte e Luiz Jung espalmou para escanteio para selar o empate.

O jogo de volta entre os times está marcado para o dia 1º de outubro, em local a ser definido.