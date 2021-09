Palmeiras volta a golear o Confiança; Cruzeiro também está nas quartas de final – Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – Foram definidos nesta quarta-feira todos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Enquanto o Palmeiras voltou a golear o Confiança, desta vez fora de casa; o Cruzeiro fez valer o mando de campo e despachou o Sport. O PLACAR FI acompanhou tudo em TEMPO REAL.

Após golear o Confiança-SE por 10 a 0 no primeiro jogo das oitavas, o Palmeiras voltou a derrotar o Dragão, dessa vez por 6 a 1, no Batistão. Os gols da partida foram marcados por Luís Guilherme (2), Allan, Wendell, Jean Carlos e Gilberto. Na próxima fase, o Palmeiras vai encarar o Athletico-PR, que eliminou o CRB-AL.

No outro confronto da noite, o Cruzeiro venceu o Sport, por 3 a 1, no SESC de Alterosa. Os times haviam empatado o duelo de ida, no Recife, por 2 a 2. Nas quartas de final, o time mineiro terá pela frente o Flamengo.

Antes de Palmeiras e Cruzeiro, Fluminense, São Paulo, Atlético-MG, Porto Vitória, Flamengo e Athletico-PR já haviam entrado em campo e garantido vaga nas quartas de final da competição.

OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL

Os confrontos da quartas de final são os seguintes: Palmeiras x Athletico-PR; Cruzeiro x Flamengo; Porto Vitória x Atlético-MG; e São Paulo x Fluminense.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL: