Panasonic abre NOVAS vagas de emprego pelo país

A Panasonic está com NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes especializações pelo país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece diversos benefícios aos profissionais. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Panasonic anuncia oportunidades de emprego para diferentes áreas

São diversas oportunidades de emprego abertas para contratação de profissionais especializados em diferentes áreas pelo país. Dentre as vagas disponíveis, estão os seguintes cargos:

Auxiliar de Atendimento ao Cliente – Exclusivo para PCD – Extrema;

Auxiliar de Atendimento ao Cliente – Extrema;

Analista Fiscal Sênior – São Paulo;

Estágio em Suprimentos – São José dos Campos;

Analista Administrativo JR – São Paulo;

Analista Administrativo Pleno – São Paulo;

Especialista em Planejamento Tributário – São Paulo;

Engenheiro de Meio Ambiente Sr – Extrema;

Analista Financeiro – Extrema.

Você Pode Gostar Também:

Além do salário, a empresa disponibiliza convênio médico, consignado, participação de lucro, seguro de vida, convênio odontológico, convênio com empresas parceiras, previdência privada, vale alimentação, auxílio fretado, desconto em produtos e refeitório.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Panasonic, os interessados precisam acessar o site de inscrição, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo em candidate-se.

Gostou das informações? Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!