Paolla Oliveira desabafa sobre congelamento de óvulos: ‘opção de liberdade’

Paolla Oliveira desabafou nesta quarta-feira (29) sobre a decisão de congelar óvulos. A atriz de 39 anos, que namora o cantor Diogo Nogueira, relatou que a decisão foi um ato de liberdade.

“Essa coisa dos óvulos veio como liberdade. Meu desejo é que mais mulheres tivessem a oportunidade e ter isso como opção. Eu não quero ter filhos agora. Foi o que me fez congelar os óvulos. Eu tive a opção de congelar como opção de liberdade e como opção de que daqui a pouco as coisas possam mudar para mim”, começou a artista em entrevista ao canal ‘Seja Seu’ do Youtube.

A atriz ainda comentou sobre a pessão de tomar essa decisão. “Sou uma figura que tem muita gente construindo coisas e criando expectativas a meu respeito… A gente tem que sempre estar sempre descontruindo e quebrando as barreiras para fazer o que a gente acha o que deve ser feito”, declarou.