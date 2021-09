Para adoçar o dia: veja receita de folheado de damasco

Uma dica para quem quer inovar no docinho de sobremesa é preparar um delicioso folheado de damasco. Confira abaixo o modo de preparo, indicado pela Nestlé.

Ingredientes:



1 pacote de massa folhada laminada (300 g)

1 xícara (chá) de damasco seco

1 xícara (chá) de água

1 Leite condensado

1 colher (sopa) de manteiga

1 caixinha de creme de leite

5 damascos em tiras para decorar

Modo de preparo:

Abra a massa folhada e corte 35 discos de massa com o cortador redondo e ponha na assadeira. Depois, leve ao forno médio, preaquecido, por cerca de 15 minutos ou até dourar. Separe.

Ferva os damascos com a água em uma panela. Escorra a água e bata no liquidificador ou no processador de alimentos. Separe.

Ponha o leite condensado e a manteiga em uma panele e leve ao fogo baixo por cerca de oito minutos. Desligue e ponha o damasco que estava separado e o creme de leite. Misture e deixe esfriar.

Coloque em um saco de confeitar com bico pitanga médio e cubra os discos de massa folhada. Decore como preferir e bom apetite