Para empreendedores: Wakanda Educação Empreendedora abre matrículas de capacitação

De acordo com o “Mapa das Empresas”, divulgado em fevereiro deste ano pelo Ministério da Economia, o número de microempreendedores individuais (MEIs) cresceu em 2,6 milhões em 2020 no Brasil. Com o intuito de oferecer qualificação no universo do empreendedorismo para esse público, incluindo as pessoas que empreendem por necessidade, a Wakanda Educação Empreendedora está com inscrições abertas para o Acelerando Seu Corre, curso 100% online que acontece através do WhatsApp, com conteúdos voltados para gestão financeira, vendas no ambiente digital e planejamento. Para participar, é preciso fazer a inscrição através do site https://www.wakandaeducacao.com.br/acelerandoccr e pagar a taxa de inscrição no valor de R$30,00.