Para tentar “cativar” jovens, Governo de RN libera entrada de torcedores nos estádios com apenas uma vacina – Futebol Interior

Natal, RN, 23 (AFI) – Ao contrário de todos os outros estados que liberaram a volta dos torcedores nos estádios, o Governo do Rio Grande do Norte mudou seu decreto e liberou a entrada dos torcedores com apenas uma dose de vacina contra a Covid-19, desde que não estejam com a segunda dose atrasada.

“O público de futebol é um público mais jovem, então nós entendemos que seria interessante abrir para quem já está com a D1 e não está com a D2 atrasada. O futebol é um esporte de massa, então é uma forma de estimular a vacinação, principalmente entre os jovens”, explicou ao Bom Dia RN, o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier.

COMPROVAÇÃO!

Os torcedores comprarão os ingressos pela internet e antes de entrar no estádio terão que comprovar que tomaram a vacina contra o novo coronavírus.

“É fundamental que o torcedor tenha consciência de que nós ainda estamos vivendo uma pandemia. Se a gente tiver uma reversão do quadro atual da pandemia todas essas autorizações serão revistas”, seguiu Xavier.

Com a liberação de 30% de torcedores nos estádios, o primeiro jogo a receber público no Rio Grande do Norte será na partida entre América-RN e Moto Club neste domingo, às 16 horas, na Arena das Dunas, em Natal, pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.