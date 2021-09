Paragominas-PA 2 x 1 Guarany de Sobral-CE – Jacaré do Norte vence o líder e se classifica à próxima fase – Futebol Interior

Paragominas, PA, 04 (AFI) – Em jogo da última rodada da Série D, o Paragominas-PA recebeu o Guarany de Sobral-CE, na Arena do Município Verde, e venceu por 2 a 1, com dois gols do Kaikinha, para confirmar vaga na à próxima fase.

Mesmo com a derrota o Guarany de Sobral permaneceu com a liderança com 28 pontos conquistados. Enquanto o Paragominas chegou a 23 pontos, se classificando em terceiro lugar do Grupo A2.

O JOGO

Precisando da vitória para confirmar a classificação, o Paragominas, começou o jogo melhor, mas não conseguia penetrar na defesa adversária. Já o Guarany, não criou boas chances no início do jogo.

Até que Kaikinha, aos 33 minutos abriu o placar para o Jacaré do Norte. O líder do grupo A2 só chegou à meta adversária aos 40 do primeiro tempo, mas não levou muito perigo.

Na volta do intervalo, os donos da casa voltaram melhor e tiveram oportunidade de ampliar o placar aos 15 minutos com Aleilson de pênalti, mas bateu mal e o goleiro Theo fez a defesa. Apenas quatro minutos depois Kaikinha fez o seu segundo gol, deixando o time com a classificação mais garantida.

O Cacique do Vale, conseguiu diminuir o placar com o Raí batendo o pênalti, aos 34 minutos, mas depois do gol, pouco fez.

PRÓXIMA FASE

Na próxima fase, os ambos os clubes se juntam ao 4 de Julho e Moto Clube como os clubes classificados à próxima fase. O Paragominas enfrenta o São Raimundo-RR e o Guarany de Sobral, o Penarol-AM.