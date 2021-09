Paraná 4 x 0 Oeste – Tricolor ameniza crise no duelo dos rebaixados na Série C – Futebol Interior

Curitiba, PR, 25 (AFI) – No duelo entre os dois rebaixados do Grupo 5, o Paraná levou a melhor ao bater o Oeste por 4 a 0, na tarde deste sábado, na Vila Capanema, pela última rodada da Primeira Fase do Campeonato Brasieiro da Série C.

Com o resultado, o Paraná terminou na vice-lanterna, com 16 pontos, três do Mirassol, oitavo colocado. O Oeste, por outro lado, foi rebaixado na lanterna, com meors sete pontos.

O JOGO

O Paraná começou melhor e foi criando as principais oportunidades de gol. O Tricolor seguiu em cima até que aos 30 minutos, França bateu falta na cabeça de Léo Penneton e abriu o marcador na Vila Capanema.

Paraná derrota o Oeste. Foto: Rodrigo Sanches

O gol motivou ainda mais o Paraná, que seguiu pressionando e desperdiçando uma chance atrás da outra. O Oeste, por outro lado, pouco ameaçou e assustou apenas na bola parada de Matheus Rocha.

VIROU GOLEADA

No segundo tempo, o Oeste desistiu do jogo, diferente do Paraná, que quis cair de cabeça erguida. De tanto pressionar, o Paraná chegou ao segundo. Aos 25 minutos, Gabriel Correia cruzou para Ebere fazer 2 a 0.

Gabriel Correia foi o cara do jogo. Partiu dele o cruzamento, que acabou na cabeça de Gustavinho: 3 a 0. O ex-jogador do Palmeiras ainda fez o quarto, aos 43 minutos, para decretar de vez o triunfo na despedida do Paraná da Série C do Campeonato Brasileiro.