Paraná perde volante para time da Série B e se complica para duelo de ‘vida ou morte’ – Futebol Interior

Curitiba, PR, 03 (AFI) – Vencer ou vencer, esse é o lema do Paraná nesta 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado (04), sob o comando do interino Jorge Ferreira, o time pananista recebe o Criciúma-SC, no Estádio Durival de Britto, às 19h e nesta sexta-feira (03) perdeu mais um jogador para a sequência da competição.

Isso porque, menos de 24h depois de confirmar a saída do zagueiro Jonathan Costa, agora a baixa é o volante Adriano Júnior, que pertence ao Atlético-MG e está negociando com um time da Série B, que ainda não teve nome revelado. O meio-campista havia chegado no fim do mês de maio e fez onze jogos, sem marcar gols.

Com isso, o zagueiro Léo Pettenon, que também atua como volante é um dos cotados para entrar no time titular do interino Jorge Ferreira, que pode fazer mais algumas outras mudanças. Além das baixas do mercado, o o volante Kriguer e o atacante Ricardinho estão suspensos após serem expulsos na última rodada.

“Já pensamos em algumas mudanças e, possivelmente, algumas delas com atletas das categorias de base. Sabemos que vivemos um momento turbulento, precisamos estar equilibrados mentalmente. Então, temos que ter equilíbrio, inteligência e muita vontade”, disse o técnico.

Até por conta disso, o Paraná deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Bruno Grassi; Alex Murici, Vinicius Guarapuava, Léo Pettenon e Danilo; Moisés Gaúcho, Luan, Bryan e Sillas; Eberê e Reis.