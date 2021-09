Paraná-PR 0 x 1 Mirassol-SP – Leão garante permanência e praticamente rebaixa Tricolor – Futebol Interior

Curitiba, PR, 12 (AFI) – Em jogo que valia muito para ambos os times, o Mirassol se saiu melhor e venceu o Paraná por 1 a 0 na noite deste domingo (12). Matheus Anderson marcou o único gol logo no começo. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, foi realizada no Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).

Com o resultado, o Mirassol se livrou matematicamente do rebaixamento e chegou a 19 pontos na sexta colocação do Grupo B. O Paraná abre o Z2, em nono lugar com 13 pontos, e está praticamente rebaixado.

A partida contou com polêmicas e confusão. Foram três cartões vermelhos. O Paraná reclamou de gol anulado de Gustavo França, logo no começo do jogo, além de um suposto pênalti sofrido por Ebere ainda no primeiro tempo.

PARTIDA MOVIMENTADA

A partida começou bem movimentada com Gustavo França balançando a rede para o Paraná, mas a arbitragem assinalou impedimento. Aos seis, foi a vez do Mirassol e desta vez valeu. Matheus Anderson arriscou de longe e marcou um golaço.

A principal chance do Paraná foi criada aos 31 minutos. Ebere fez boa jogada e cruzou para Sillas, que errou cabeçada livre de marcação. Antes do intervalo, Raphael Macena quase ampliou a vantagem paulista ao chutar de fora da área, mas o goleiro defendeu.

MIRASSOL NO ATAQUE E CONFUSÃO

O Mirassol continuou levando perigo no segundo tempo e aos cinco minutos Luiz Fernando completou cruzamento e assustou. Aos 18, outra jogada parecida, mas desta vez foi Macena quem finalizou.

Aos 23, a partida mudou de cenário após Luan levar o segundo cartão amarelo e deixar o Paraná com um a menos. Houve confusão, que acabou com outros dois expulsos: Moisés Gaúcho, do Paraná, e Raphael Macena, do Mirassol. A partida ficou nervosa e, apesar de certa pressão do Paraná, o placar não se alterou.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 17ª rodada, os dois times voltam a campo no sábado (18). Às 17h, o Mirassol visita o Criciúma no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Mais tarde, às 19h, o Paraná encara o Novorizontino no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Ficha técnica em instantes…