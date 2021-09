Paraná-PR x Criciúma-SC – Tigre foca na liderança provisória e Tricolor só pensa na vitória na Série C – Futebol Interior

Curitiba, PR, 03 (AFI) – Em um dos jogos que vão movimentar a 15ª rodada da primeira fase na noite deste sábado (04), Paraná e Criciúma-SC se enfrentam no Estádio Durival de Britto, às 19h, em um duelo de suma importância para os objetivos de ambas as equipes dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Enquanto os donos da casa focam na liderança provisória do Grupo B e na classificação antecipada, o Paraná tenta respirar contra o rebaixamento.

Mesmo vindo de uma derrota para o Novorizontino, por 1 a 0, o time catarinense aparece na terceira posição com 26 pontos. Ypiranga-RS e Novorizontino-SP que dividem a liderança da chave tem 27. Já o Paraná não vence há seis rodadas e precisa da reabilitação para seguir lutando contra o rebaixamento. Com apenas dez pontos, a equipe está em nono, dentro do Z2.

PARANÁ

Em cima da hora do duelo, o Paraná perdeu mais um jogador. Isso porque, menos de 24h depois de confirmar a saída do zagueiro Jonathan Costa, agora a baixa é o volante Adriano Júnior, que pertence ao Atlético-MG e está negociando com um time da Série B, que ainda não teve nome revelado.

O meio-campista havia chegado no fim do mês de maio e fez onze jogos, sem marcar gols. Com isso, o zagueiro Léo Pettenon, que também atua como volante é um dos cotados para entrar no time titular do interino Jorge Ferreira, que pode fazer mais algumas outras mudanças. Além das baixas do mercado, o o volante Kriguer e o atacante Ricardinho estão suspensos após serem expulsos na última rodada.

“Já pensamos em algumas mudanças e, possivelmente, algumas delas com atletas das categorias de base. Sabemos que vivemos um momento turbulento, precisamos estar equilibrados mentalmente. Então, temos que ter equilíbrio, inteligência e muita vontade”, disse o técnico.

CRICIÚMA

Para encarar o Paraná, o técnico Paulo Baier irá contar com três noviadades e uma baixa para escalar o time titular do Criciúma. Isso porque, contratados no decorrer desta última semana, o atacante Henan e o zagueiro Henrique já tiveram seus nomes publicados no BID e estão aptos para estrar.

Já o goleiro Gustavo foi julgado pelo STJD nesta sexta-feira (03) por ter trocado socos com o goleiro Pegorari na partida contra o Ituano e podia pegar de quatro a 12 jogos de suspensão. Mas, acabou sendo absolvido e apenas cumpriu uma partida pelo cartão vermelho. Por isso também está apto para atuar. Por outro lado meia-atacante Warley rescindiu seu contrato e não faz mais parte do elenco do Tigre.