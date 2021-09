Paraná-PR x Mirassol-SP – Em duelo direto contra o rebaixamento, times se enfrentando podendo se salvar e rebaixar o rival – Futebol Interior

Curitiba, PR, 10 (AFI) – Em duelo que pode decretar o rebaixamento do Paraná, ou colocar o time na briga direta contra o Mirassol. Os dois times fazem o “confronto da permanência” neste domingo. O jogo é válido pela 16° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e acontece às 18h, na Vila Capanema.

O Tricolor ocupa a vice-lanterna do Grupo B com 13 pontos. Em 15 jogos, foram três vitórias, quatro empates e oito derrotas. Em oitavo lugar no Grupo B, o Leão soma 16 pontos, somente três a mais que o Paraná, que é o nono, ou seja, uma vitória praticamente significa dar adeus ao rebaixamento. Enquanto que uma derrota dá vida ao rival na luta pela permanência.

PROBLEMAS NO TRICOLOR

Alex Murici recebeu o terceiro cartão amrelo contra o Criciúma e agora cumpre suspensão automática. No seu lugar, Paranhos assume a titularidade.

DÚVIDAS E DISPUTAS

A principal dúvida é entre a dupla de zaga e o meio-campo defensivo. O volante Luan, improvisado na zaga, segue no time. Já Vinicius Guarapuava, suspenso, fica de fora. O treinador pode optar Léo Petterson na zaga e optar por Kriguer no meio.

FALA, PROFESSOR!

Eduardo Baptista, técnico do Mirassol ainda comentou sobre a goleada sofrida na última rodada por 5 a 2 contra o São José-RS.

“É uma tônica nossa ao longo da competição buscar ajustes. Foi uma derrota dolorida, mas ao longo da semana assimilamos bem, trabalhamos e fizemos algumas correções pontuais para aquilo não se repita, possamos fazer um bom jogo e conseguir o resultado. O empate não deixa de ser um bom resultado também. Buscamos, lógico, sempre vencer, mas sabemos que só a vitória interessa ao Paraná e precisamos estar atentos a isso e nos aproveitarmos de alguma brecha que eles possam dar durante o jogo”, disse.