Parangolé faz primeiro show em Salvador no dia 17 de outubro

Após 1 ano e 8 meses longe dos palcos por conta da pandemia do novo coronavírus, a banda Parangolé volta a se apresentar pelo Brasil no mês de outubro, e a capital baiana também já tem data marcada para receber a nova turnê do grupo: será no dia 17 (domingo), a partir das 16h, no Wet, com o projeto “Parangolé Exclusive”.