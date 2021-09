Parceria entre Prefeitura de Penedo, Governo de Alagoas e Santa Casa mantém UTI funcionando

Trabalho conjunto garante continuidade do serviço que deixou de ser exclusivo para pacientes de Covid-19

Quando há união entre o poder público e setores organizados da sociedade, a população é sempre a maior beneficiada. Um exemplo recente do resultado positivo é a continuidade do funcionamento da UTI de Penedo, trabalho alinhado entre os governos estadual e municipal com a Santa Casa de Misericórdia.

Inaugurado em junho de 2020, a primeira Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) foi instalada para atender exclusivamente pacientes de Covid-19, inclusive para pessoas de outros municípios alagoanos.

O investimento em saúde pública reservava os sete leitos da UTI e mais 18 leitos clínicos instalados no Hospital Regional da Santa Casa de Penedo apenas para atender as vítimas da pandemia que matou mais de 591 mil pessoas no Brasil.

Com a evolução da campanha de vacinação contra Covid e a consequente queda dos casos de infecção e óbito causados pelo coronavírus, o uso da UTI de Penedo deixou de ser exclusivo para pacientes da pandemia que ainda não acabou, mas é combatida com as armas da Ciência.

“A nossa UTI que salvou tantas vidas agora serve como retaguarda para cirurgias e pacientes clínicos”, explica o Secretário Guilherme Lopes sobre a utilização definitiva do setor fundamental para a realização de cirurgias eletivas, aquelas que não consideradas de urgência e emergência e estavam suspensas desde o início da pandemia.

“Essa parceria entre o Governo de Alagoas, a Prefeitura de Penedo e a Santa Casa de Misericórdia tornou a nossa UTI uma realidade. Veio com a pandemia, mas agora está aqui em Penedo para sempre e não só para atender a população penedense, mas de todo estado de Alagoas”, destaca Guilherme Lopes.

Diferente dos municípios que optaram por ter hospitais de campanha em função da pandemia, desativados e desmontados em função da queda dos índices de morte e contágio, a Prefeitura de Penedo priorizou a melhor solução e não para por aqui.

“Estamos preparando o antigo hospital Semep para funcionar como nosso centro de especialidades médicas e odontológicas, investimento para atender cada vez melhor a população penedense no espaço que também funcionará como centro de referência da saúde da mulher e novo endereço do laboratório municipal”, acrescenta Guilherme Lopes.

Por Fernando Vinícius