Paris: Neymar curte ‘night’ com irmão de Jade Picon e Jojo Todynho

Depois que o Paris Saint-Germain venceu a partida contra o Manchester City pela Liga dos Campeões, Neymar Jr. foi curtir uma balada em Paris, na França. Além dele, estava presente o influencer Leo Picon, irmão de Jade Picon, apontada como novo affair do craque.

Nas redes sociais, Leo compartilhou registros em uma casa noturna, mas não mostrou Jade e nem Neymar. O ‘menino Ney’ só apareceu em seu próprio stories com Jojo Todynho, que também estava na balada. “Gata, gostosa, demais. Prazer demais em te conhecer”, disse Neymar para a cantora. “Te amo”, respondeu ela.

Antes de irem para a night, Leo chegou a publicar uma foto assistindo ao jogo de Neymar ao lado de Jade, Vinicius Martinez — marido de Carol Dantas, ex de jogador e mãe do filho dele, Davi Lucca — e Jota Amâncio, amigo que o craque considera como irmão. Jojo também estava no estádio e tietou Neymar após a partida.