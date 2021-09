Passageiro de veículo por aplicativo é preso com arma de fogo em Arapiraca

Um jovem de 23 anos foi preso no início da noite desta quinta-feira, 23, por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Bom Sucesso, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Segundo informações da polícia, o homem foi abordado durante um bloqueio de trânsito na rodovia AL-115, quando era passageiro em um carro que fazia…

Um jovem de 23 anos foi preso no início da noite desta quinta-feira, 23, por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Bom Sucesso, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas.

Segundo informações da polícia, o homem foi abordado durante um bloqueio de trânsito na rodovia AL-115, quando era passageiro em um carro que fazia transporte por aplicativo.

Ao solicitar a documentação pessoal e do veículo ao condutor, os policiais notaram o nervosismo do suspeito e pediram que ele desembarcasse. Durante revista pessoal os militares encontraram com ele um revólver calibre 38.

Diante do flagrante, ele foi conduzido à Central de Polícia do município para os procedimentos cabíveis serem realizados. O condutor do aplicativo foi liberado no local.