Passagem de Francisco Diá pelo Ferroviário-CE acaba, mas legado deve ficar – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 06 (AFI) – A equipe do Ferroviário-CE acabou derrotada pelo Volta Redonda-RJ por 2×0 em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C e, também, perdeu o técnico. Francisco Diá pediu demissão e deixa clube após 40 jogos no comando com 72% de aproveitamento.

Sob o comando de Francisco Diá, o Ferrão foi campeão invicto da Copa Fares Lopes, do primeiro turno no Estadual, onde chegou a semifinal, e na Copa do Brasil foi eliminado na segunda fase em jogo polêmico diante do América Mineiro.

ÓTIMA CAMPANHA

O treinador, que chegou ao Ferroviário em dezembro de 2020, teve 21 vitórias, 14 empates e apenas cinco derrotas. O técnico Francisco Diá chegou a liderar o Grupo e dos 15 jogos conquistou quatro vitórias, oito empates e três derrotas.

“Saio tranquilo com bons resultados, título da Copa Fares Lopes, ótima campanha no estadual e com equipe ainda brigando por uma vaga para próxima fase do campeonato brasileiro, só tenho que agradecer aos atletas, torcedores e diretoria e ficarei na torcida para que a equipe possa conquistar esta classificação.”

O GOL NÃO SAÍA

O Ferroviário é o 6º colocado no Grupo A e está a apenas três pontos do G4 faltando ainda mais três rodadas. Na Série C vinha de novos jogos de invencibilidade, mas com sete empates e só duas vitórias.

“Vínhamos de nove jogos sem perder, mas nos últimos quatro jogos que não marcamos gols, a equipe havia se comportado bem criando oportunidades para ter saído com vitória.”

“Achei que seria o momento de sair e que possa chegar outro profissional para conquistar essa classificação até porque a equipe tem condições de brigar até a última rodada, pois o grupo está muito embolado e equipe está a três pontos do G4.”

SEQUÊNCIA ‘CHATA’

O Ferroviário volta a campo na próxima segunda-feira (13) e vai receber o Paysandu-PA, às 15 horas. O time ainda terá pela frente Manaus-AM, fora de casa, e Floresta-CE, como mandante.

