passo a passo para reclamar de problemas no empréstimo

Imagine que um cidadão percebe que existe um empréstimo consignado em seu nome. Agora adicione o fato de que ele não chegou a pedir nada disso. O que ele pode fazer para tentar resolver essa situação? De acordo com membros do Procon, o primeiro passo é buscar formalizar uma reclamação contra a instituição.

O primeiro passo é acessar o site oficial do Procon. É importante lembrar que cada estado possui o seu próprio website. No entanto, apesar disso o caminho para se fazer uma formalização de reclamação é basicamente o mesmo. Vamos usar como exemplo a versão de São Paulo.

Ao abrir o site, o cidadão vai clicar na opção Faça a Sua Reclamação. Logo depois, a página vai atualizar e agora vai ser a hora de clicar no item Consultas ou Reclamações. No terceiro passo, o site vai pedir para que o usuário insira os seus dados de login. Quem tiver essas informações, só precisa preencher os campos.

Quem ainda não tem uma conta no Procon, vai precisar criar uma. A boa notícia é que não demora muito tempo. Nesta mesma página, eles dão a opção de criação de um perfil. É só seguir o passo a passo. Depois de criar o usuário e uma senha, é só voltar e seguir o caminho natural para o pedido.

Depois de tudo isso, o cidadão vai precisar clicar em Novo Atendimento e na sequência em Reclamação. Aí é só inserir quem é o autor titular da queixa. No campo fornecedor, basta inserir o nome da instituição financeira que está sendo alvo da crítica. Aí é só salvar o rascunho e avançar. No passo seguinte vai ser possível inserir mais detalhes sobre o caso e até colocar alguns anexos. Pronto. Depois disso é só aguardar.

Reclamações aumentando

De acordo com as informações oficiais do Procon, o aumento no número de reclamações envolvendo o empréstimo consignado no Brasil dispararam 156% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Para se ter uma ideia, entre janeiro e agosto deste ano, eles registraram 6542 queixas contra instituições financeiras. Em todo o ano passado, foram 6502, ou seja, o recorde já foi batido faltando alguns meses para o final do ano.

Isso quer dizer portanto que muitos aposentados estão tendo que passar por mais essa dor de cabeça neste momento. Como dito, no entanto, eles não podem deixar de fazer a reclamação formal. Isso evita que eles tenham ainda mais problemas em um futuro próximo.

Consignado

Para quem não sabe, o empréstimo consignado funciona como uma espécie de ajuda com pagamentos em forma de descontos. Então o cidadão pede um dinheiro e a instituição financeira cobra de volta através de descontos na mensalidade.

No caso dos aposentados, isso acontece com a aposentadoria. Então quem pede o empréstimo acaba tendo uma diminuição mensal no valor do benefício. É assim, portanto, que funciona.

Há dentro do Governo Federal quem queira fazer isso com o Bolsa Família. A ideia seria, portanto, fazer com que as pessoas acabassem tirando o empréstimo e tendo descontos nas mensalidades do benefício.